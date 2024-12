Der dritte und alles entscheidende Freestyle Weltcup der Qatar Airways GKA Kite World Tour 2024 fand am Fuwairit Kite Beach (QAT) statt, an dem die Weltmeistertitel vergeben wurden. Die besten Freestyle-Kiteboarder der Welt beeindrucken mit unglaublichen Tricks und Sprüngen in der Luft. Das flache Wasser in Kombination mit starken Winden in der Lagune sorgen für perfekte Bedingungen. Am Ende sicherte sich der Schweizer Maxime Chabloz seinen ersten Weltmeistertitel und die Brasilianerin Bruna Kajiya gewann Titel Nummer fünf. Bei den Männern stand ein Zweikampf zwischen Maxime Chabloz (SUI) und dem Franzosen Arthur Guillebert um den Weltmeistertitel an. Zunächst schienen Chabloz und sein französischer Konkurrent Probleme zu haben, gut in das Finale reinzukommen, stattdessen setzte sich der 15-jährige Finn Flügel (GER) mit drei hohen Wertungen von 7,17, 8,00 und 8,33 Punkten früh an die Spitze. Guillebert fand ein wenig zurück und kletterte nun auf Platz 2, bevor Chabloz mit einem riesigen Backmobe-7-Trick konterte, der mit 9,43 Punkten belohnt wurde. Am Ende behielt Flügel die Führung (30,20 Punkte) und holte sich seinen ersten Weltcup-Sieg auf der World Tour! Chabloz setzte sich gegen Guillebert (3. Platz) durch und sicherte sich den 2. Platz, der ihm zum ersten Weltmeistertitel reichte!