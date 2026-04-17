Im UCI-Rennen der Männer gewannen die Absa Cape Epic-Sieger von 2022, Lukas Baum und Georg Egger, die heutige zweite Etappe. Wout Alleman (BEL) und Martin Stosek (CZE) behalten das gelbe Trikot des Gesamtführenden. In der UCI-Frauenkategorie holten sich die litauische Meisterin Katazina Sosna-Pinele und Giorga Marchet (ITA) den verdienten Sieg und bauten ihre Führung in der Gesamtwertung aus.