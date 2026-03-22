Der Sieg auf der Schlussetappe ging an Luca Schwarzbauer (GER) & Sam Gaze (NZL). Sie setzen sich schon früh auf der finalen Etappe ab und feierten mit einer Minute Vorsprung ihren 3. Etappensieg. Im Gesamtklassement bedeutet dies der 3. Platz für das Duo. Das südafrikanische Team um Matt Beers & Tristan Nortje lieferte sich mit dem italienischen Duo Luca Braidot & Simone Avondetto einen heißen Kampf um das gelbe Trikot. Mit nur 13s Vorsprung gingen Braidot/Avondetto auf die finale Etappe, doch Beers/Nortje konnten sich das gelbe Trikot zurückerobern, welches sie Anfang der Woche verloren hatten. Sie schreiben Geschichte und sind das erste südafrikanische Team, welches das Cape Epic gewinnt.