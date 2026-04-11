Der Leuchtturmwärter der ostfriesischen Insel Norderney hat ein Problem. Der große Scheinwerfer ist kaputt! Er muss dringend ersetzt werden, sonst bleibt der Leuchtturm dunkel. Ein Fall für den GRIP-Express! Matthias Malmedie und Martin Gerstenberg nehmen die Herausforderung an. Sie wollen den Scheinwerfer an einem Tag 700 Kilometer weit vom Logistikzentrum in Baden-Württemberg auf die Insel liefern, schneller, als der gleichzeitig startende Speditionsprofi. Ihre Waffe: Der nagelneue Audi Q8 - das perfekte Auto für die Challenge. Es hat genug Platz für den großen Scheinwerfer, viel Power, eine hohe Reichweite und natürlich viel Komfort und Luxus.