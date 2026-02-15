Drohnen liegen derzeit mega im Trend: Die Renndrohne von Lucas Wahl wiegt nur 600 Gramm und beschleunigt aus dem Stand in gerade mal 1,5 Sekunden auf Tempo 100. Deshalb ist er überzeugt, dass kein Auto gegen seine extrem wendige und schnelle Drohne eine Chance hat. GRIP-Testfahrerin Cyndie Allemann nimmt die Herausforderung dennoch an und fightet mit einem Porsche 911 Turbo S Cabrio und einem Caterham Seven 620R in verschiedenen Disziplinen gegen ihn.