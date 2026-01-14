Die Corvette Z06 ist mit 659 PS eine der stärksten Corvettes aller Zeiten. Und sie ist sauschnell. Nur 3,4 Sekunden vergehen bis Tempo 100. Spitze: 315 km/h. Das aktuelle Siegerauto der Rennserie ADAC GT Masters, die Corvette der Tuningschmiede Callaway, hat zwar rund 100 PS weniger, soll aber auf dem Rundkurs deutlich schneller sein als die Serien-Vette. Warum ist das so? Das findet GRIP-Testfahrerin Cyndie Allemann auf dem Sachsenring heraus.