Diesel oder Elektroauto - was kommt weiter? Die GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie und Niki Schelle liefern sich einen spannenden Energiespar-Wettkampf um die Frage: Ist ein High-End-Elektroauto tatsächlich sparsamer als ein moderner Diesel? Das wollen sie mit dem Tesla Model X P100D und dem Volvo XC90 D4 herausfinden. Beide laden bzw. tanken kostbaren "Saft" im Wert von 30 Euro. Welches Auto kommt weiter - und wem geht zuerst die Power aus?