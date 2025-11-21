GRIP beim Dubai Supersprint. Bei diesem Treffen versammeln sich die stärksten, seltensten und teuersten Autos der Welt an einem Fleck. In den Startlöchern stehen Fahrzeuge im Gesamtwert von 140 Millionen Euro und insgesamt rund 100.000 Pferdestärken. Beispiele gefällig? Am Start sind Hypercars wie ein Bugatti Veyron mit über 1.000 PS, ein für den Straßenverkehr umgebauter Aston Martin Vulcan mit über 800 PS und ein Pagani Zonda R Roadster, eines der seltensten Autos überhaupt. In Sachen Power gibt es kein Limit.