Mit ihren witzigen Clips zu verrückten Autobasteleien sind sie längst Youtube-Stars: Die Jungs von ?Dumm Tüch?. Dieser plattdeutsche Ausdruck bedeutet so viel wie ?dummes Zeug? - und bei den kultigen Nordlichtern ist der Name tatsächlich Pro-gramm. Diesmal sägen sie zwei alte VW Golf in der Mitte auseinander. Anschließend wollen sie die beiden Vorderteile - jeweils mit lenkbaren Rädern und Motor versehen - wieder passend zusammenschweißen.