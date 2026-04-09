Wer baut die krassesten Autos in England? GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie findet es auf einem Roadtrip der Superlative heraus. Vom kleinsten Auto der Welt, dem Peel P50, einer Neuauflage des legendären James-Bond-Autos Aston Martin DB 5 bis hin zum verrückten Rolls-Royce-Umbau im Look der 30er-Jahre: Matthias testet die irrsten, skurrilsten, teuersten und exklusivsten Autos aus dem Land der Petrolheads. Sein Reisemobil ist dabei nicht weniger aufregend. Der Jaguar XE SV Projekt 8 ist die schnellste Limousine der Welt.