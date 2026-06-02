Ein beim Nova Rock verrechneter Müllpfand in Höhe von 20 Euro war unzulässig. Das hat der Oberste Gerichtshof im November 2025 nach einer Klage durch den Verein für Konsumenteninformation (VKI) klargestellt. Gleiches gilt nach dem Oberlandesgericht Wien für das Frequency. Die Einbehaltung von zehn Euro bei Rückgabe eines vollen oder halbvollen Müllsacks ist demnach gröblich benachteiligend. Nun wird allen Betroffenen der Beitrag rückerstattet.