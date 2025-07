Der letzte Tag der Freestyle Pro Tour 2025 in Paros, Griechenland bot ein neues Format spannende Wettkämpfe. Bei dem Format des Tages beginnt ein Fahrer mit einer Freestyle-Bewegung, die der andere nachmachen muss. Gelingt es dem zweiten Fahrer nicht, denselben Move mit einer höheren Punktzahl zu landen, erhält er einen Buchstaben, beginnend mit „S“, dann ‚U‘ und so weiter, bis er „SURF“ buchstabiert hat. Der erste Fahrer, der alle vier Buchstaben erhält, verliert. Stürze führen ebenfalls dazu, dass ein Fahrer einen Buchstaben erhält. Stürze beim Setzen des Zuges führen ebenfalls dazu, dass die Fahrer einen Buchstaben erhalten. Das Format legt Wert auf Vielfalt und Kreativität und soll die Fahrer dazu bringen, schwierige oder ungewöhnliche Manöver unter Druck zu versuchen. Im Finale treffen Lennart Neubauer und Jacopo Testa aufeinander. Japo beginnt mit einem Switch Clew-First Flaka. Nach einem Shove-It Spock, gefolgt von einem Crash, ist Lennart Neubauer wieder an der Reihe und macht Druck mit einem Flaka Ponch und einem Double Burner, der den Punktestand ausgleicht. Es geht also um alles oder nichts. Jacobo Testa legt einen massiven Air Spock hin, dem Lennard Neubauer nicht gewachsen war. Damit war das experimentelle Wettkampfformat beendet und Jacopo Testa wurde zum Sieger gekrönt.