Im Halbfinale des Hydrofoil Big-Air Wettbewerbs übernimmt der Deutsche Finn Flügel früh die Führung, dicht gefolgt vom Italiener Leonardo Casati. Der dominikanische Fahrer Joselito del Rosario beeindruckt mit starken Eröffnungsmanövern, kann aber das Tempo nicht halten und verpasst als Dritter knapp den Einzug ins Finale. Bei Windgeschwindigkeiten von nur 13 Knoten sind die Bedingungen im Finale schwierig, aber Wigglesworth zeigt keine Anzeichen von Unsicherheit. Er landet Wigglesworth einen kraftvollen Trick, der ihm 7,87 Punkte einbringt, seinen Sieg festigte und ihm den Sieg in Sylt, Deutschland, sichert.