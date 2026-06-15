Am 13. Juni fand zum 22. Mal die Golden Roof Challenge im Herzen von Innsbruck, Österreich, statt. 21 Internationale Top-Athleten traten in den Disziplinen Stabhochsprung und Weitsprung an, um dort auf der World Athletics-zertifizierten, größten mobilen Leichtathletikanlage der Welt „The FlySwat“ hautnah am Publikum wichtige Weltranglistenpunkte zur Qualifikation für die Europameisterschaft in Birmingham zu sammeln. Die Sensation des Abends lieferte die als Special Guest zum Leichtathletik-Event der Sonderklasse geladene Paralympics-Weitspringerin Fleur JONG/NED, die ihren eigenen, im Vorjahr ebenfalls in Innsbruck aufgestellten Weltrekord auf 6,88 m verbessern konnte!