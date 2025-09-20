Geballte Drag-Race-Action im Süden Deutschlands: Auf dem Flugplatz im schwäbischen Elchingen laden 200 Vollgas-Fans auf der Viertelmeile durch - mit Autos, die im Schnitt 450 PS haben! Mittlerweile geht das hochoktanige Traditionsevent in die 14. Ausgabe. Klar, dass GRIP da nicht fehlt! Unter den Fahrern sind diesmal auch fünf Frauen. Eine davon ist Sandra Kutzner. Sie will heute mit ihrem turboaufgeladenen Mitsubishi Colt persönliche Bestzeit fahren. Auch Rennneuling Christoph Gogulski hat sich mit seinem 2er Golf samt modifiziertem V6-Motor und irrwitzigen 1200 PS in den Favoriten-Kreis hochgeraced. Werden Sandra und Christoph der Konkurrenz die dicken Endrohre zeigen - oder lassen sich die ambitionierten Drag Racer doch von den Profis abhängen?