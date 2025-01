Die 5. Ausgabe des Nendaz Backcountry Invitational 2025 fand am Sonntag den 12. Januar am Plan du Fou / Nendaz (SUI) statt. Die weltbesten Freestyle- und Freeride-Athleten sorgten bei perfekten Bedingungen im Herzen der Schweizer Alpen für einen spannenden Wettkampf. Erstmals wurde ein Triple Backflip in einer backcountry freeride competition gestanden. Am Plan du Fou ging es ein Freeride Face 200m senkrecht hinunter, welches mit gebauten Kickern versehen war. Jeder Ski Freerider/Freeskier hatte drei Runs und die höchste Gesamtpunktzahl kürte den Gewinner, wobei jeder Run in die Wertung einging. Dem 19-jährigen Jake Müller (AUT/GBR) gelang ein Triple Backflip – dies war sogleich der erste Triple Backflip in einer backcountry freeride competition. Astrid Cheylus (FRA) zeigte den ersten Double Backflip einer Frau in einem Freeride-Wettbewerb, später im Wettbewerb gelang dies ebenso Mila De Le Rue. Der erst 20-jährige Deutsch/Kanadier Tiemo Rolshoven setzte sich mit 1.340 Punkten durch, Zweiter wurde der 19-jährige Jake Müller (AUT/GBR) und das Podest komplettierte der Österreicher Sebastian Mall. Bei den Frauen setzte sich Mila De Le Rue aus Frankreich durch, Platz 2 belegte Astrid Cheylus – ebenfalls aus Frankreich und Platz 3 ging an Eva Battolla aus der Schweiz.