Am letzten Tag der Freestyle Pro Tour 2025 in Genf, Schweiz stand das Tow-In-Finale auf dem Programm und die Bühne war bereit für einen explosiven Showdown zwischen sechs der weltbesten Athleten. Mit Balz Müller, Yentel Caers, Steven Van Broeckhoven, Sam Esteve, Lennart Neubauer und Bodhi Kempen war eine hochkarätige Besetzung am Start, die große Moves und spannende Action versprach. Die ganze Woche über war Yentel Caers der Mann, den es zu schlagen galt. Im Finale versuchte Yentel alles mit einem Dreifachsprung, schaffte es aber nicht ganz und belegte mit 14,67 Punkten den dritten Platz – dennoch eine unglaubliche Leistung des Champions von Genf 2024. Lennart Neubauer startete mit einem knackigen Double Burner auf flachem Wasser und erhielt dafür solide 7 Punkte. In seinem zweiten Lauf nahm sich Lennart ein Beispiel an Yentel und startete einen Double Air Culo aus der Welle heraus – ein ambitionierter Move, den er jedoch nicht ganz ausfahren konnte. Aber sein letzter Lauf war pure Brillanz: ein Double Air Funnel into Funnel, bei dem er so schnell abhob und sich so schnell drehte, dass er fast gegen den Ponton gekracht wäre. Die Jury bewertete den Move mit 8,67 Punkten, wodurch er insgesamt 15,67 Punkte erreichte und sich den zweiten Platz sicherte. Sam Esteve startete das Finale mit einem sauberen Double Air Funnel into Funnel, der ihm 8 Punkte einbrachte, und legte mit einem der explosivsten Moves des gesamten Wettbewerbs nach: einer massiven, super-getweakten einhändigen Double Air-Rotation, die das Publikum in Ekstase versetzte. Die Jury bewertete ihn mit 8,67 Punkten, sodass er nach nur zwei Durchgängen insgesamt 16,67 Punkte hatte – genug, um sich den Sieg noch vor seinem dritten Versuch zu sichern. Mit dem Ende der Veranstaltung in Genf stand auch der Gesamtsieger im Tow-In fest. Nach seinem Sieg in Düsseldorf zu Beginn dieser Saison und einem zweiten Platz hier in Genf wurde Lennart Neubauer zum Tow-In-Champion der Freestyle Pro Tour 2025 gekürt und sicherte sich damit den zweiten Titel in Folge. Leider wurde der Foilstyle-Titel nicht vergeben, da dieser aufgrund von Windmangel erneut abgesagt werden musste und Genf die einzige Station im diesjährigen Foilstyle-Kalender war.