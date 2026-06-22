Mit Mykonos feierte die GKA Kite World Tour in dieser Saison eine spektakuläre Premiere an einem neuen Austragungsort. Die weltbekannte griechische Insel bot ideale Bedingungen für ein Weltcup-Event: kräftige Winde, kristallklares Wasser, spektakuläre Action und eine Gastfreundschaft, die Athletinnen, Athleten und Fans vom ersten Tag an begeisterte. Aus deutscher Sicht gab es ebenfalls starke Ergebnisse zu feiern. Alessa Sophia Mensch behauptete mit einer konstant starken Saisonleistung Rang zwei in der Gesamtwertung und unterstrich damit ihre Zugehörigkeit zur Weltspitze im Big Air. Finn Flügel verpasste beim Saisonfinale zwar den Sprung auf das Podium, beendete die Weltmeisterschaftssaison jedoch auf einem respektablen vierten Gesamtrang.