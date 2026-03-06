Gimmeldingen: Die Mandelblüte in Gimmeldingen – ein echtes Frühlingserwachen in der Pfalz. Überall leuchten die zarten rosa Blüten der Bittermandel und ziehen jedes Jahr Tausende Besucher an. Wer den Winter hinter sich lassen und den Frühling genießen möchte, sollte sich das berühmte Mandelblütenfest nicht entgehen lassen. Ein einzigartiges Erlebnis – mitten in der Natur, mit regionalen Spezialitäten und wunderschönen Ausblicken. Der Mandelblütenführer Dietmar Schneider erklärt, dass die Mandelblüte einer der frühesten blühenden Bäume ist und nach dem langen Winter für große Freude bei den Menschen sorgt. Besonders die rosaroten Blüten der Bittermandel schaffen ein unvergleichlich stimmungsvolles Bild, das jedes Jahr zahlreiche Besucher begeistert. Wer den Frühling erleben möchte, muss nicht weit reisen – in der Pfalz kann man das Frühlingserwachen direkt vor der Haustür genießen. Das berühmte Mandelblütenfest in Neustadt findet an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden statt. An jedem Wochenende werden bis zu 20.000 Besucher pro Tag erwartet, die die Stände, Weingüter und gastronomischen Angebote genießen. Der genaue Termin ist noch nicht bekannt, könnte aber bereits am übernächsten Wochenende stattfinden. Frühzeitiges Kommen lohnt sich, denn die Blüte ist unberechenbar: In diesem Jahr öffneten sich die Blüten nach einigen kalten Tagen innerhalb weniger Tage. Dietmar Schneider begleitet Interessierte durch die blühenden Mandelhaine und gibt spannende Einblicke in die Natur und die Region. Im Ludwig-Pavillon gibt es passend zur Mandelblüte einen Rosé zum Probieren – organisiert von der Touristeninformation Neustadt. Das Fest bietet also nicht nur einen visuellen Höhepunkt, sondern auch kulinarische Erlebnisse für die ganze Familie.