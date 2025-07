Goslarer Zwinger: Übernachten in über 500 Jahre altem Turm

Es gibt viele ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten für Tourist:innen in Niedersachsen und Bremen. In Goslar wird es fast ein bisschen unheimlich. Dort können Gäste in einem über 500 Jahre alten und 20 Meter hohen Turm – dem Zwinger – nächtigen.