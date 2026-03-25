Monterey, Kalifornien: Einmal im Jahr startet hier eine Autoversteigerung der Superlative. Luxus-Oldtimer und Supersportwagen aus der ganzen Welt kommen diesmal bei Sotheby's unter den Hammer. Gesamtwert: fast 100 Millionen Euro! Vom Maserati 5000 GT über einen McLaren F1 bis hin zum einmaligen Typ 64 aus der Hand von Ferdinand Porsche ist alles vertreten. Letzterer soll eigentlich mehrere Millionen einbringen. Doch dann geht irgendwie alles schief.