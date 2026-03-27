10.000 PS aus hochexplosivem Nitromethan: Bei den NitrolympX in Hockenheim geht es nicht nur ultraschnell, sondern auch extrem laut zu. Wenn die Top Fuel-Dragster auf bis zu 500 km/h beschleunigen, beben die Tribünen. Die Box des Schweizer Teams Erbacher ist eindeutig Publikumsmagnet. Kein Wunder: Urs und Jndia Erbacher sind das erste Vater-Tochter Gespann bei den Top Fuel-Dragstern. Und diesmal treten sie gegeneinander an! Wird Dragstrip-Neuling Jndia ihren Lehrmeister und Vater Urs auf der Viertelmeile schlagen?