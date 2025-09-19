Die große Oldie- und Youngtimer-Auktion im schwäbischen Günzburg. Und diesmal eine ganz besondere: Die Privatsammlung von Autohändler Peter Schleifer kommt unter den Hammer. Mit erlesenen automobilen Diamanten, aber auch Klassikern aus vergangenen Jahrzehnten. Vom spektakulären Ferrari 512 BB Pininfarina Coupé bis hin zum knuffigen Fiat 500 ist hier alles am Start. 35 Traum-Autos kommen unter den Hammer. GRIP begleitet Käufer und Verkäufer von der Vorbesichtigung über spannenden Bieter-Duelle bis zum Moment der Wahrheit. Springt der Motor des neuen alten PS-Schätzchens überhaupt an?