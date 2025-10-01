Keiner weiß Rat, die Werkstätten sind mit ihrem Latein am Ende? Dann kann vielleicht die GRIP-Garage helfen! Für viele Zuschauer ist das erfahrene Expertenteam aus Jo und Roberto die letzte Hoffnung. Diesmal hat ein VW-Bus Probleme mit der Zündung: Mal springt er an - und manchmal nicht. Oder schlimmer: Er geht während der Fahrt einfach aus. Und der Fehler könnte überall liegen. Ob die Jungs der GRIP-Garage den VW von seinen Macken kurieren können?