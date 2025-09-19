Keiner weiß Rat, die Fehlersuche bleibt erfolglos, die Werkstätten sind mit ihrem Latein am Ende? Dann kann vielleicht die GRIP-Garage helfen! Für eine Zuschauerin in Berlin ist das GRIP-Expertenteam die letzte Hoffnung. Der Grund: An ihrem Auto verschwindet Kühlwasser. Und keiner weiß, warum. Warum bloß ist der Audi A6 inkontinent, und wohin hat das Kühlmittel ab? Den Kfz-Cracks Jo und Roberto macht das ominöse Leck richtig zu schaffen. Ob sie den Fehler finden und beheben können?