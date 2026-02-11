Die GRIP-Garage: zwei Männer, ein Auftrag. Jo ist der Praktische, Roberto der Analytiker. Beide sind seit über 25 Jahren im Geschäft! Der schwierige Fall: ein BMW 740i mit rund 170.000 Kilometern. Besitzer Sven macht sich Sorgen. Irgendwas an seinem 7er klingt ganz fies. Zwei Werkstätten haben sich bereits an dem Problem versucht, aber nichts gefunden. Der Maschinenbauer hat Angst um seinen Motor. Ob Roberto und Jo dem Geräusch auf die Spur kommen?