Zuschauer Devin hat einen getunten Audi A4, der nur vor Mängeln trotzt. Felgen, Fahrwerk, Karosserie, die Liste ist lang und das Fahrzeug wurde schon von der Polizei stillgelegt. Die GRIP-Garage mit Lina und Jo gibt alles, um das Fahrzeug wieder auf die Straße zu bringen. Doch bei einem Budget von maximal 1500 wird das ganze mehr als nur eine Herausforderung. Kriegen unsere Profis das rechtzeitig hin oder geht ihn vorher das Geld aus?