Werbekaufmann Nicks Mercedes T-Modell hat merkwürdige Zicken. Mal springt der Mercedes problemlos an, beim nächsten Mal will er plötzlich gar nicht. Oder er geht während der Fahrt einfach aus. Keiner weiß Rat und bis jetzt hat noch keine Werkstätte den Fehler gefunden. Langsam ist Nick mit seinem Latein am Ende. Aber vielleicht kann die GRIP-Garage helfen! Diesmal machen sich Lina und Jo an die Arbeit. Ob das GRIP-Team den Fehler bei Nicks T-Modell findet?