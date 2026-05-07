Testfahrer Matthias Malmedie ist für den neuen Audi A7 Sportback nach Südafrika gereist, um dem viertürigen Coupé aufs Blech zu fühlen. Auf den Traumstraßen rund um den Tafelberg muss der A7 mit dem 3-Liter-V6 mit 340 PS zeigen, wie gut er die engen Kurven aufsaugt. Er stellt den Audi einem der angesagtesten Tuner Südafrikas vor. Bei der Gelegenheit darf er die neueste Rakete der Tuningschmiede abfeuern: einen auf 710 PS aufgepumpten Audi RS6. Matthias Malmedie auf exklusiver Tour durch Kapstadt!