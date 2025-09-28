Das, was auf Russlands Straßen abgeht, verdient oft nur eine Bezeichnung: verrückt. Was in Deutschland undenkbar wäre, gehört dort quasi zum Alltag. Nachts rasen die PS-Freaks auf öffentlichen Straßen um die Wette. Wer im Weg steht, hat Pech gehabt. Blechschäden gehören zum guten Ton. Und sogar Todesfälle scheinen die Möchtegern-Rennfahrer nicht abzuschrecken. Tagsüber ist es nicht besser: Alkohol am Steuer? Normal. Streit an der roten Ampel? Kein Problem, die Knarre liegt im Handschuhfach. GRIP zeigt die krassesten Auto-Storys aus dem wilden Osten.