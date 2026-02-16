Opel-Maniacs: Bei Daniel Holesch, alias ?Mantadany?, dreht sich alles um den Rochen aus Rüsselsheim. Christian Mählen ist ein Fan des Opel Corsa A - und hat ihn mittels zweier Turbo-Motoren in einen 1.000 PS starken ?Killer-Corsa? verwandelt. Dritter Kandidat ist Ralf Antweiler. In Afrika hat er tatsächlich den originalen Opel Ascona 400 gefunden, mit dem Walter Röhrl 1982 Weltmeister wurde. Helge hat die Qual der Wahl: Wer verdient den ?Goldenen Opel-Blitz??