Luxusautohändler Hamid Mossadegh soll für Olli einen gebrauchten Supersportwagen besorgen. Der Produzent von Kunststoffteilen träumt von einem reinrassigen Sportwagen. Um die 600 PS sollen es sein, gerne vom Schlage eines Lamborghini Huracán oder Mercedes-AMG GT R. Als Budget stehen Hamid 100.000 Euro zur Verfügung. Um an sein Traumauto zu kommen, legt Auftraggeber Olli noch seinen getunten Nissan GT-R oben drauf. Den soll Hamid gleich mitverkaufen. Ob er damit Erfolg hat?