Bauunternehmer Andrej wünscht sich einen ganz besonderen Geländewagen, denn der Baulöwe liebt es extrem und auffällig. Er soll ordentlich Leistung und sechs Räder haben! Sein Budget: 900.000 Euro. Klingt viel, doch diese Autos gibt es sehr selten. Vom bekanntesten 6x6-Offroader, dem Mercedes-AMG 6x6 wurden zum Beispiel insgesamt nur rund 1.000 Stück gebaut und sie werden weltweit nur zu Höchstpreisen gehandelt. Luxusautohändler Hamid Mossadegh begibt sich auf die Suche rund um die Welt. Seine erste Reise geht nach Dubai für einen AMG 6x6 mit gerade noch passendem Preis. Aber ist der auch der richtige für seinen Auftraggeber? Vielleicht ist es ja auch der Extrem-Geländewagen des tschechischen Autobauers Bureko.