Es ist einer der extremsten Aufträge, die Luxusautohändler Hamid Mossadegh jemals hatte: Er soll für Unternehmer Giuseppe einen absoluten Supersportwagen besorgen. Das Budget: satte 1,2 Millionen Euro. Für den Preis soll das Hypercar mindestens 700 PS liefern. Wie wär`s dann mit einem 1.001 PS-starken Bugatti Veyron? Genau so einen sieht sich Hamid nämlich an. Solche Autos sind ultraselten, erst recht in perfektem Zustand. Hamid muss um die halbe Welt reisen, um pas-sende Fahrzeuge zu finden. Außerdem checkt er einen auf 799 Stück limitierten Ferrari tdf und einen Porsche 918 Spyder. Exklusiver geht es nicht!
Reise Hamid sucht ein Hypercar für 1,2 Mio (Folge 486)
24.03.2026 - 23:34 Uhr