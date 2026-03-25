Es ist einer der extremsten Aufträge, die Luxusautohändler Hamid Mossadegh jemals hatte: Er soll für Unternehmer Giuseppe einen absoluten Supersportwagen besorgen. Das Budget: satte 1,2 Millionen Euro. Für den Preis soll das Hypercar mindestens 700 PS liefern. Wie wär`s dann mit einem 1.001 PS-starken Bugatti Veyron? Genau so einen sieht sich Hamid nämlich an. Solche Autos sind ultraselten, erst recht in perfektem Zustand. Hamid muss um die halbe Welt reisen, um pas-sende Fahrzeuge zu finden. Außerdem checkt er einen auf 799 Stück limitierten Ferrari tdf und einen Porsche 918 Spyder. Exklusiver geht es nicht!