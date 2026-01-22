Luxusautohändler Hamid Mossadegh hat diesmal einen schwierigen Auftrag. Er soll für einen Unternehmer einen limitierten Supersportwagen für mehr als 300.000 Euro suchen. Der Sportler soll ein moderner limitierter Wagen mit mindestens 600 PS sein. Diese Autos sind extrem selten. Hamid schaut sich in ganz Europa um und findet tatsächlich drei Exemplare, die interessant sein könnten. Einmal den Ferrari 458 Speciale, den Lamborghini Aventador Pirelli Edition und den McLaren 675 LT Spider. Wird sein Kunde mit einem der drei Supersportler zufrieden sein?