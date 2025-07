Felix Dossmann ist erfolgreicher Unternehmer und IT-Spezialist. Der Sportwagen- und Autoliebhaber aus Göttingen wünscht sich schon seit Jahren einen besonderen und limitierten Sportwagen. Deshalb bittet er Luxus-Autohändler Hamid Mossadegh um Hilfe: Er soll für ihn Auto finden, das nur in begrenzter Stückzahl gebaut wurde und mindestens 500 PS hat. Für seinen Traum hat Felix 300.000 Euro zurückgelegt. Noch nie hat er so viel Geld für ein Auto ausgegeben. Autoexperte Hamid weiß, dass er mit diesen Vorgaben eine harte Nuss zu knacken hat, denn Autos in dieser Klasse kosten meist deutlich mehr. Hamid checkt einen Porsche GT3 RS, einen McLaren 675 LT und einen Mercedes SLS AMG. Kann er den passenden Traumwagen an den Start bringen?