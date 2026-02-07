GRIP-Zuschauer Thomas aus Berlin wünscht sich einen Supersportwagen für satte 200.000 Euro. Der Konzertveranstalter, Plattenladenbesitzer und Gastronom möchte maximalen Spaß und Performance für sein Geld - und bittet deshalb Edel-Autohändler Hamid Mossadegh um Hilfe. Hamid sucht deshalb nach exklusiven Sportwagen, die möglichst genau zu Thomas' Wünschen passen. Am Ende hat der Berliner die Wahl zwischen einem Porsche GT3 RS, einem Lamborghini Huracán und einem Ferrari 458.