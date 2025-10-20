GRIP-Zuschauer Thomas aus Berlin wünscht sich einen Supersportwagen für satte 200.000 Euro. Der Konzertveranstalter, Plattenladenbesitzer und Gastronom möchte maximalen Spaß und Performance für sein Geld und bittet deshalb Edel-Autohändler Hamid Mossadegh um Hilfe. Hamid sucht nach exklusiven Sportwagen, die möglichst genau zu Thomas' Wünschen passen. Am Ende hat der Berliner die Wahl zwischen einem Porsche GT3 RS, einen Lamborghini Huracán und einen Ferrari 458. Aber welcher ist der richtige für Thomas?