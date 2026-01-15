Der letzte Wagen ist immer ein Kombi. Doch der muss nicht langweilig sein! GRIP-Testfahrer Helge Thomsen sucht die außergewöhnlichsten Leichenwagen der Republik, um zu zeigen: Bestattungsautos können auch schnell, stylish und skurril sein. Helge findet ein umgebautes Tesla Model S - mit 438 PS einer der schnellsten und definitiv krassesten Leichenwagen der Welt. Er treibt es auf die Spitze und geht mit dem Elektrosportler auf die Rennstrecke.