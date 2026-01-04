Mehr PS als ein Lamborghini Huracán, teurer als ein Eigenheim und über 130 Sachen schnell: GRIP-Testfahrer Helge Thomsen präsentiert seine Top 3 der außergewöhnlichsten Traktoren. Den Anfang macht der finnische Valtra T234. Mit seinen 7,3 Tonnen und acht Litern Hubraum beschleunigt er auf 60 Kilometer pro Stunde. Doch das ist nur die Standardversion: Eine gepimpte Variante hält mit über 130 Sachen den Guinness-Weltrekord für Traktoren. Nach schnell kommt teuer: Der Claas Xerion 5000 ist über drei Meter hoch und kann bei Bedarf bis zu 15 Tonnen ziehen. Das alles zum Preis von 400.000 Euro. Fehlt noch der Größte: Der Schlüter Profi Gigant ist fast vier Meter hoch, 20 Tonnen schwer - und hat 650 PS. Mit Zwillingsbereifung ist er knapp fünf Meter breit. Das macht den Profi Gigant zum größten Traktor Europas. Aber welcher dieser dicken Dinger ist Helges Favorit?