300 PS und Frontantrieb - ob das gut geht? Das denkt sich auch GRIP beim Vergleich Honda Civic Type R gegen SEAT Leon CUPRA. Letzterer geht mit 300 PS an den Start, der Honda lässt sogar satte 320 Pferde antraben. Und auch die zerren ausschließlich an der Vorderachse. Trotzdem sollen beide laut Werk in unter sechs Sekunden Tempo 100 erreichen. GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie will es genau wissen und knöpft sich die Kontrahenten vor.