Der schnellste Rasenmäher der Welt: Die erste Version des Honda Mean Mower hat diesen Titel mit sagenhaften 187 km/h lange gehalten, bis ein umgebauter Rasentraktor doch noch einen Tick schneller war. Doch die Techniker von Honda wollen sich den Titel mit dem neu entwickelten Mean Mower MK 2 wieder zurückholen. Vorab darf GRIP-Testfahrer Helge Thomsen das verrückte Geschoss exklusiv als Erster testen und will wissen: Schafft der Rasenmäher wirklich wie geplant die 240-km/h-Grenze?