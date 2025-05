Lindsey Hamms Weg von der urbanen Landschaft Houstons, Texas, zu den majestätischen Gipfeln dieser Welt ist schlichtweg aussergewöhnlich. Als professionelle Bergführerin und Athletin ist Lindseys Geschichte eine, die überrascht und geprägt ist von Resilienz, Leidenschaft und einem mitreissend positiven Geist. Mammut-Athletin Lindsey Hamm, Profi-Bergsteigerin und -Bergführerin, bringt frischen Wind in die Welt des Alpinismus. Ursprünglich aus Texas, sorgt sie in den letzten Jahren zunehmend für Aufmerksamkeit in der Szene. Passend zur Veröffentlichung ihres neuen Films, der einen persönlichen Einblick in ihr Leben gibt, sorgte auch ihre jüngste Expedition ins wilde Charakusa-Tal in Pakistan sowie die Erstbegehung einer neuen Route für Schlagzeilen. Dazu wurden zwei Highlight Clips veröffentlicht. Abseits der Berge ist Lindsey eine echte Teamplayerin – ihr Herz schlägt für mehr Vielfalt im Klettersport. Besonders wichtig ist es ihr, anderen Frauen den Einstieg in die Welt des Kletterns zu ermöglichen und sie zu unterstützen.