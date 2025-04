Vom 03. – 06. April treffen sich die die Alpinen Skirennfahrer zum Saisonabschluss, genauer gesagt zu den Internationalen Deutschen Ski-Alpin-Meisterschaften 2025 in der Axamer Lizum (AUT). Am letzten Tag wurden die Titelträger im Slalom gekürt. Bei den Frauen scheidet Topfavoritin Lena Dürr aus und kommt nicht in die Wertung. Bei der WM in Méribel 2023 hatte sie noch die Bronzemedaille gewonnen, bei den Internationalen Deutschen Ski-Alpin-Meisterschaften fädelt sie nach Zwischenbestzeit wenige Tore vor dem Ziel ein. Den Titel sichert sich überraschend die 21-jährige Emma Wieser vor den Weltcupfahrerinnen Jessica Hilzinger (+0,26) und Roni Remme (+0,75). Bei den Männern wird der Topfavorit Linus Straßer seiner Rolle gerecht und gewinnt den Titel mit 95 Hundertstelsekunden Vorsprung auf Mario Gramshammer aus Österreich. Erst im Februar hatte Straßer beim WM-Slalom in Saalbach-Hinterglemm die Bronze-Medaille gewonnen. Dritter wird Fabian Himmelsbach (+1,06) vor Anton Tremmel (+1,29), die damit Platz zwei und drei in der deutschen Meisterschaft belegen.