Disc Golf wird auch in Ostbayern immer beliebter. Wir haben den Trend-Sport auf der Disc-Golf-Anlage in Wenzenbach (Landkreis Regensburg) selbst ausprobiert – inklusive Fehlwürfen, Ehrgeiz und überraschend viel Spaß. Mit dabei: Jannick Wetterich vom DiscGolf Ostbayern e.V., dem laut Verein größten Disc-Golf-Club Deutschlands. So funktioniert Disc Golf – und deshalb begeistert der Sport immer mehr Menschen.