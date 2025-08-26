GRIP-Moderator Matthias Malmedie sucht im Italien-Spezial außergewöhnliche italienische Fahrzeuge. Da wäre zum Beispiel die puristische Effeffe Berlinetta, der die guten alten 60er Jahre wieder aufleben lässt. Der knuffige Abarth 500 Assetto, eine echte Rennkugel - klein, typisch italienisch und mit ordentlich Dampf. Und der Alfa Romeo Disco Volante, ein bildhübsches Coupé aus der Feder der Carrozzeria Touring Superleggera, eines der großen italienischen Designstudios.