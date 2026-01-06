Sie sind die Einstiegsdroge in die Welt der Sportcoupés von Jaguar und Porsche: GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie checkt den neuen Jaguar F-Type P300 im Vergleich mit dem Porsche 718 Cayman. Die zwei sind sich ähnlicher als vermutet. Beide werden von einem aufgeladenen Vierzylinder angetrieben und leisten 300 PS. Einen kleineren Motor gibt es in beiden Modellreihen nicht. Trotzdem versprechen die Autos großen Spaß beim Sporteln! In den Kategorien Performance und Sound, Image und Design sowie Ausstattung und Kosten müssen Jaguar und Porsche zeigen, wer die Haube vorn hat.