Es ist das meistverkaufte Auto der M GmbH, der BMW M2. Und das nicht nur, weil er der günstigste ist. Der M2 ist ein echter Old-School M: sechs Zylinder, Heckantrieb und brutal viel Radau. Ist der kleinste M am Ende sogar besser als sein großer Bruder, der deutlich teurere BMW M4? Das will Jean Pierre Kraemer herausfinden. Die Voraussetzungen sind gut. 410 PS hat der Twin-Turbo-Motor beim M2 Competition, 40 PS mehr als der Vorgänger. In 4,2 Sekunden marschiert er auf 100 km/h. Auf der Rennstrecke in Ascari bei Malaga checkt JP Handling und Performance. Außerdem im Fokus: Fahrspaß, Design, Sound und natürlich Driften.