Bei Autos mag es JP Kraemer gerne oben ohne. Und diese drei Fahrzeuge setzen den Autoexperten ziemlich schnell an die Luft. Den Anfang macht der BMW Z4 M40i mit 340 PS. Der Bayern-Roadster soll die alten Z4-Tugenden wiederbeleben. Dazu gehören knackiges Handling und eine Extraportion Fahrspaß. Das verspricht auch das neue Porsche 911 Cabrio. Als Carrera 4S mit Allradantrieb und satten 450 PS sollte der Wind ordentlich am Basecap zerren. Das wächst sich im McLaren 600 LT Spider schnell zu Windstärke 10 aus. Denn mit 600 PS und bis zu 324 km/h Top-Speed könnte es sein, dass es in einem offenen Auto ordentlich zieht.