Der Freeclimber Alex Honnold sorgte Anfang des Jahres für Aufsehen, als er den über 500 Meter hohen Wolkenkratzer Taipei 101 ohne Seil und Sicherheitsnetz hinaufkletterte. Das lebensgefährliche Spektakel wurde von Netflix live übertragen und sorgte so für Aufsehen und Kritik gleichermaßen. Wesentlich ungefährlicher ist dagegen Klettern und Bouldern, also Klettern ohne Seil und Gurt, aus medizinischen Gründen. In Treuchtlingen trifft sich eine Therapiegruppe zum therapeutischen Klettern – und das selbstverständlich ganz ohne Leistungsdruck, dafür aber mit wichtigen Lerneffekten für den Alltag.